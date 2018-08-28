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Столкновения в Ливии: есть погибшие

Происшествия

31 человек получил ранения

Столкновения в Ливии: есть погибшие
Иллюстрация: Mildenhall.af.mil
Столкновение

Триполи, 28 августа 2018, 15:36 — REGNUM  В результате боев в ливийской столице городе Триполи были убиты по меньшей мере пять человек, сообщает 28 августа Anadolu.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, перестрелка вспыхнула между враждебными повстанческими группировками. В общей сложности 31 человек получил ранения.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись вооруженные силы НАТО. В результате чего был убит лидер государства Муаммар Каддафи, а страна фактически раскололась на несколько анклавов.

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Гражданская война в Ливии
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