Столкновения в Ливии: есть погибшие

Триполи, , 15:36 — REGNUM В результате боев в ливийской столице городе Триполи были убиты по меньшей мере пять человек, сообщает 28 августа Anadolu.

Как рассказали в министерстве здравоохранения, перестрелка вспыхнула между враждебными повстанческими группировками. В общей сложности 31 человек получил ранения.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда в страну вторглись вооруженные силы НАТО. В результате чего был убит лидер государства Муаммар Каддафи, а страна фактически раскололась на несколько анклавов.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Я верю в восстановление суверенитета Ливии»