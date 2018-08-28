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В Омске директор компании обвиняется в хищении 160 млн рублей у клиентов

Происшествия

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

В Омске директор компании обвиняется в хищении 160 млн рублей у клиентов
Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР
Мошенник

Омск, 28 августа 2018, 15:05 — REGNUM  Следственным комитетом УМВД РФ по Омской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 28 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, женщина, являясь учредителем и директором частной финансовой компании, завладела более 160 млн рублей клиентов, которым пообещала ежемесячную прибыль до 20% от вложенных сумм.

В общей сложности от ее действий пострадали 737 человек. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 14 млн рублей.

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