В Омске директор компании обвиняется в хищении 160 млн рублей у клиентов

Омск, , 15:05 — REGNUM Следственным комитетом УМВД РФ по Омской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 28 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, женщина, являясь учредителем и директором частной финансовой компании, завладела более 160 млн рублей клиентов, которым пообещала ежемесячную прибыль до 20% от вложенных сумм.

В общей сложности от ее действий пострадали 737 человек. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 14 млн рублей.

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