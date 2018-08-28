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В Самаре завершили расследование дела о гибели роженицы в больнице

Происшествия

Дело направлено в суд

В Самаре завершили расследование дела о гибели роженицы в больнице
Фрида Кало. Моё рождение( фрагмент). 1932

Самара, 28 августа 2018, 14:33 — REGNUM  Следователи в Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, обвиняемой в смерти по неосторожности роженицы, сообщает 28 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 21 апреля 2016 года в одну из больниц города поступила беременная женщина, 10 мая ей сделали кесарево сечение, в результате которого родились три недоношеных ребенка.

После операции женщина находилась под наблюдением обвиняемой, через несколько дней состояние роженицы ухудшилось, а 13 мая она была переведена в реанимацию. Только 18 июня ей была проведена операция, 24 августа она была переведена в другую больницу, где 6 сентября скончалась.

Как полагает следствие, проводимое обвиняемой в мае лечение не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию и усугубило состояние потерпевшей, что привело к ее смерти. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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