На Южном Урале возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

Чебаркуль, Челябинская область, , 13:48 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщает 28 августа пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла вечером 27 августа на 9-м километре автодороги Бишкиль — Варламово в Чебаркульском районе. Водитель грузового автомобиля МАЗ наехал на стоящий микроавтобус «Фольксваген Крафтер», в котором находились девять человек.

«Пострадавших в аварии людей увезли на машинах скорой помощи. От полученных травм скончались две женщины», — говорится в сообщении.

Водителя большегруза задержали и доставили в полицию, у него было выявлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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