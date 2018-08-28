Жителя Волгоградской области подозревают в нападении на полицейских

Волгоград, , 13:24 — REGNUM В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется в нападении на сотрудников полиции, сообщает 28 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 26 ноября 2017 года в Котельниково, где обвиняемый напал на двоих полицейских, направлявшихся на службу.

Вначале мужчина накинулся на участкового, нанеся ему два удара в область спины, после чего накинулся на сотрудника ГАИ и попытался сбежать. Однако сотрудник полиции открыл огонь в сторону убегавшего обвиняемого, ранив его в плечо.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в центре Москвы в переулке Сивцев Вражек молодой мужчина внезапно открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, ранив одного из них в ногу. Ответным огнем на поражение нападавший был обезврежен.

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