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В Чили из-за токсичного облака пострадали более 300 человек

Происшествия

В городе Вальпараисо объявлен «желтый» уровень тревоги

Вальпараисо, Чили, 28 августа 2018, 12:57 — REGNUM  Более 300 человек пострадали от токсичного облака в чилийском городе Вальпараисо, передает телеканал TeleSur 27 августа.

Мэр города Хорхе Мартинес организовал пресс-конференцию, на которой рассказал детали произошедшего.

По его словам, случаи отравления начали регистрироваться 21 августа, всего пострадал 301 человек. Тяжелых случаев отравления нет, характерные симптомы отравления — рвота, диарея, головокружения. Два человека находятся на лечении в госпитале.

Токсичное облако стало продуктом деятельности нефтеперерабатывающего завода Национальной нефтяной компании ENAP. В городе сохраняется «желтый» уровень тревоги, приостановлены занятия в школах.

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