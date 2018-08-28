В центре Санкт-Петербурга банда подростков избила отдыхающих

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге следователи инициировали вопрос о принятии к своему производству уголовных дел, возбужденных отделом дознания полиции по факту избиения подростками двоих местных жителей, сообщает 28 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что вечером 24 августа группа подростков около одного из домов по Таврической улице жестокого избила двух мужчин из хулиганских побуждений. Потерпевшие были госпитализированы в больницу.

Как пишут в социальных сетях друзья пострадавших, инцидент произошел между 20:00 и 21:00 в Таврическом саду, когда группа подростков численностью около 15−20 человек в возрасте от 17 до 22-х лет начала избивать отдыхающих и разбрасывать их личные вещи. Один из пострадавших получил двойной перелом челюсти, а его вещи были украдены.

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После этого подростки в районе Кирочной улицы напали на женщину и мужчину, сломав последнему нос. Позже также выяснилось, что подростки напали на ларек, разбив все окна, и избили пожилую женщину на остановке.

В итоге на злоумышленников было написано 16 заявлений в 76-ое отделение полиции, ночью двоих из них задержали, однако позже отпустили, поскольку им нет еще 18-ти лет, сообщили друзья потерпевших.

Напомним, это не первый подобный случай подростковой жестокости. Так, в начале августа в Свердловской области группа подростков жестоко избила 20-летнего инвалида.

Как установило следствие, к преступлению могут быть причастны пятеро подростков, среди которых 13-летняя девочка. Выяснилось, что они позвали молодого человека выпить пива, затем отвели за гаражи, где забили до смерти. При этом девочка снимала все происходящее на камеру, после чего выложила кадры в интернет.

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