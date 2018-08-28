СКР хочет расследовать дерзкие нападения молодежной банды в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Группа молодых людей в историческом центре Петербурга совершила дерзкие нападения на прохожих. Избитые люди госпитализированы. Некоторых участников нападений они опознали в соцсетях, где хулиганы рассказывают о своих похождениях. Возможно, речь идет о приверженцах уголовной субкультуры, известной как А.У.Е.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует перед прокуратурой о передаче ему уголовных дел, возбужденных УМВД России по Центральному району Петербурга и вызвавших большой общественный резонанс, сообщили 28 августа в ГСУ СКР по Северной столице.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным следствия, вечером 24 августа компания подростков на Таврической улице из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы в больницу. Идут следственные действия и мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщили петербуржцы в соцсетях и местные СМИ, жертвами нападения стали молодой школьный учитель и его друг, отдыхавшие в компании знакомых девушек в Таврическом саду. На них напала группа молодежи в 15−20 человек. Учителю сломали челюсть, его приятелю — нос. Утверждается, что в тот же день в районе Кирочной улицы были избиты еще несколько человек, в том числе женщина.

Как утверждают знакомые пострадавших, в полиции уже известно о противоправных действиях этой группы, некоторые из подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности. Наблюдатели предполагают, что группа хулиганов является адептами уголовной субкультуры А.У.Е.

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