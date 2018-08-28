В Ярославле неизвестные жгут контейнеры регионального мусорного оператора

Ярославль, , 12:10 — REGNUM В Ярославле в ночь на 28 августа неизвестные сожгли 13 новых мусорных контейнеров регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой «Хартии».

Контейнеры, сгорели без остатка, так как они сделаны из пластика.

Компания приступает к работе 1 сентября.

Накануне этой даты мы начали устанавливать наши новые контейнеры, чтобы избежать мусорного коллапса в переходный период. Но какие-то хулиганы этой ночью сожгли 13 баков. Мы стали объезжать площадки и увидели это. Сейчас совместно с мэрией Ярославля мы устанавливаем собственников контейнерных площадок, и будем подавать заявление в полицию. В тех местах, где произошли эти инциденты, мы установим металлические контейнеры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

Ущерб компания оценивает в 150 тысяч рублей. В «Хартии» не высказали предположений, является ли это хулиганством или местью. С приходом единого регионального оператора из столицы ряд местных компаний, которые ранее вывозили мусор, останутся без работы. Кроме того, недовольство приходом «Хартии» в город» высказывали пользователи социальных сетей, которые связывали этот факт с ввозом в регион московского мусора.

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