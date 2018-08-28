Страшная смерть: в Красноярском крае двое детей задохнулись в холодильнике

р-н Мотыгинский, Красноярский край, , 12:05 — REGNUM В Красноярском крае погибли двое малолетних детей. Расследованием трагедии, которая разыгралась в Мотыгинском районе, занялись следователи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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По предварительным данным, двоюродные братья трёх и четырех лет играли днём 27 августа во дворе частного дома. В какой-то момент дети залезли в неработающий холодильник «Мир», который стоял в хозпостройке, и захлопнули дверь изнутри. Выбраться самостоятельно из железного плена дети не смогли и задохнулись.

Искать сына и племянника хозяйка дома кинулась только поздно вечером. Затем, не обнаружив детей, вызвала полицию.

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«Участковый при осмотре дворовой территории сразу же обратил внимание на холодильник, в котором и обнаружил тела детей», — уточнили в СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни детей ежегодно погибают из-за недосмотра родителей. Так, только в Ростовской области за первые шесть месяцев 2018 года погибли 108 детей.

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