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Подвергшийся нападению воинский эшелон в Забайкалье следовал на учения

Происшествия

Эшелон направлялся для подготовки к учениям «Восток-2018»

Подвергшийся нападению воинский эшелон в Забайкалье следовал на учения
Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США
Нападение на эшелон

Чита, 28 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Воинский эшелон, подвергшийся нападению на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкалье, следовал на учения, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на источник.

«Эшелон направлялся для подготовки к учениям «Восток-2018», которые пройдут на территории Забайкальского края», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Забайкальском крае группа неизвестных предприняла попытку напасть на караул воинского эшелона, часовой не растерялся и открыл огонь по злоумышленникам.

По данным СМИ, между группой местных жителей и военными произошел конфликт в магазине, который завершился попыткой «гражданских» прорваться к эшелону.

Охранявший эшелон военнослужащий был вынужден открыть огонь, в результате погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщалось, что погибший — «смотрящий» в районе по прозвищу Жданчик.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: СМИ узнали подробности

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