Военные Израиля уничтожили дом убитого подростка — СМИ

Тель-Авив, , 11:21 — REGNUM Вооруженные силы Израиля уничтожили жилой дом палестинца, убитого в июле на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 28 августа Anadolu.

По данным агентства, убийство совершили правоохранительные органы еврейского государства, что происходит регулярно на данных территориях.

Напомним, вооруженные силы Израиля проводят рейды на оккупированных территориях, что часто приводит к смертям со стороны палестинского населения. Начиная с 2017 года израильские войска уничтожили порядка 45 палестинских домов.

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