В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Купанг, Индонезия, , 11:34 — REGNUM Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщило во вторник, 28 августа, что землетрясение магнитудой 6,2 потрясло индонезийский город Купанг (провинция Восточная Нуса Тенггара), передает Antaranews.

По данным агентства, землетрясение произошло в 15:08 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится на расстоянии около 111 км к юго-востоку от Купанга, на глубине 10 километров.

Сильные толчки ощущались в Купанге, административном центре провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Пока о последствиях землетрясения не сообщалось.