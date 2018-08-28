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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 потрясло город Купанг (провинция Восточная Нуса Тенггара) 28 августа в 15:08 по местному времени

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Джеймс Тиссо. Землетрясение. Между 1886 и 1894

Купанг, Индонезия, 28 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщило во вторник, 28 августа, что землетрясение магнитудой 6,2 потрясло индонезийский город Купанг (провинция Восточная Нуса Тенггара), передает Antaranews.

По данным агентства, землетрясение произошло в 15:08 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится на расстоянии около 111 км к юго-востоку от Купанга, на глубине 10 километров.

Сильные толчки ощущались в Купанге, административном центре провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Пока о последствиях землетрясения не сообщалось.

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Землетрясения
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