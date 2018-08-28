Алтайские рыбаки учинили на Оби разборку со стрельбой по людям

Барнаул, , 10:45 — REGNUM Рыбацкие сети, расставленные троими жителями Новоалтайска в протоке на Оби близ Барнаула, стали причиной конфликта со стрельбой и ранеными. Подробности сегодня, 28 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Внимание сотрудников линейного пункта полиции (ЛПП), проводивших рейдовые мероприятия в акватории реки, привлекли звуки, похожие на выстрелы. Прибыв на остров, расположенный на правом берегу Оби, они задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения троих жителей Новоалтайска. Дело в том, что в ходе разбирательства выяснилось: стрелял один из мужчин, из гладкоствольного охотничьего ружья он ранил сплавлявшихся на лодке людей. В результате у одного из пострадавших была повреждена мочка уха, второй получил ранение в грудь.

«Мужчины отрицали факт стрельбы. Однако после обнаружения полицейскими на месте происшествия банок с надписью «порох», незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и 50 единиц патронов 16 калибра один из рыбаков признался, что причиной стрельбы стал конфликт из-за сетей, расставленных ими в протоке», — отметила сотрудник Алтайского линейного управления МВД России на транспорте Ольга Зубова.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатого вещества»). Кроме того, в отношении его фигуранта возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ за нарушение оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия.