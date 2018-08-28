Водитель такси, совершивший тяжкое ДТП в Барнауле, оказался наркоманом

Барнаул, , 10:09 — REGNUM В Барнауле будут судить водителя «Яндекс-такси», в мае 2018 года совершившего тяжкое ДТП с пострадавшими в городском селе Лебяжье. Подробности сегодня, 28 августа, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Следствием установлено, что 3 мая трое мужчин вызвали «Яндекс-такси», чтобы добраться до дома. Но ул. Центральная водитель такси, в нарушение требований об ограничении скоростного режима в 40 км/ч, двигался со скоростью около 100 км/ч и, не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 21 120», которым управляла женщина.

В результате этого ДТП три пассажира «Яндекс-такси», а также водитель «ВАЗ 21 120» и двое её малолетних детей получили серьёзные травмы. В процессе разбирательства также выяснилось, что в момент ДТП таксист находился в состоянии наркотического опьянения.

Как пояснила помощник прокурора Барнаула Александра Морозова, по этому уголовному делу, предусмотренному ч. 2 ст. 264 УК РФ, может быть предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет с лишением права управления транспортным средством до трёх лет.