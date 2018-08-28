Директора школы в Якутии оштрафовали после массового отравления учеников

с. Хоро, Якутия, , 08:25 — REGNUM Прокуратура Якутии нашла виновных в массовом отравлении выпускников школы в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии. Наказание понёс директор образовательного учреждения — он оштрафован на 10,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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После празднования из 82 присутствовавших сальмонеллёзом заразился 61 человек, в том числе 23 несовершеннолетних. Поставкой блюд для банкета занимались родители. Такую организацию выпускного в прокуратуре сочли неприемлемой, отметив, что блюда готовили «посторонние лица, не являющиеся работниками пищеблока образовательного учреждения, не прошедшие медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и аттестацию».

В отношении директора школы возбуждено дело об административном нарушении. Надзорное ведомство сочло, что он не выполнил необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. В отношении поставщика блюд для выпускного следственное управление СК РФ ПО Якутии возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас идёт предварительное следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня после выпускного 20 жителей села Хоро были госпитализированы с жалобами на кишечное расстройство. Врачи заподозрили у них сальмонеллёз.