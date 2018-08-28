Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: СМИ узнали подробности

Чита, , 08:06 — REGNUM Житель Забайкалья по прозвищу Жданчик, убитый в ходе нападения на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский Завод, был связан с криминальным миром. Об этом сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

«Погибший … являлся «смотрящим» в районе», — отметил источник.

Собеседник агентства уточнил, что между группой местных жителей и военными произошел конфликт в магазине, который завершился попыткой «гражданских» прорваться к эшелону.

По словам источника, военнослужащий, охранявший эшелон, был вынужден открыть огонь. В результате инцидента погиб мужчина по прозвищу Жданчик, еще один человек получил ранение.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Забайкальском крае группа неизвестных предприняла попытку напасть на караул воинского эшелона. ЧП произошло на станции Петровский Завод.

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