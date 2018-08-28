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В здании Московского монетного двора произошел пожар

Происшествия

ЧП произошло в ночь с понедельника на вторник, 28 августа, на ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1

В здании Московского монетного двора произошел пожар
Пожарные

Москва, 28 августа 2018, 07:36 — REGNUM  Небольшой пожар вспыхнул в административном здании в районе Даниловский на юге Москвы. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

ЧП произошло в ночь с понедельника на вторник, 28 августа, на ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1. По указанному адресу, согласно данным из открытых источников, находится одно из зданий Московского монетного двора.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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