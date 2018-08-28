Жительницу Камчатки могут оштрафовать за участие в субботнике

Петропавловск-Камчатский, , 08:08 — REGNUM На Камчатке обсуждают беспрецедентную историю — многодетную мать власти хотят оштрафовать за попытку привести столицу полуострова, Петропавловск-Камчатский, в порядок перед визитом первого за навигацию туристического лайнера. Вместе с детьми и другими горожанами женщина организовала субботник и побелила деревья. Власти сочли это грубым нарушением закона и собираются оштрафовать небогатую маму троих детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?

Административный штраф могут назначить жительнице Петропавловска-Камчатского, многодетной матери Лилии Назаренко, за то, что она покрасила стволы деревьев на Зеленой аллее в краевой столице, в районе озера Култучного.

«Как пояснили в мэрии Петропавловска-Камчатского, действия женщины подпали под п.3 ч.2 ст. 26 и п. 11 ч. 5 ст. 26 Решения городской думы Петропавловска-Камчатского от 30.10.2017 года «О правилах благоустройства территории и порядке участия собственников зданий и помещений в благоустройстве прилегающих территорий», — сообщило ИА Камчатка Информ.

По данной статье штрафуют за нарушение правил благоустройства, самовольную застройку. Но женщина, к тому же, многодетная мать, напротив, хотела привести город, о безобразном внешнем виде которого не говорит на Камчатке только ленивый, в порядок. Камчатцы вообще называют свою столицу «бомжатником». А — и повод у многодетной матери был — на подходе первый за навигацию туристический лайнер. Женщине, как всякой нормальной хозяйке, было стыдно за внешний вид своего родного города перед гостями.

Однако, у этой истории есть предыстория.

Камчатские журналисты и посетители социальных сетей сошлись во мнении, что мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко очень обиделся на горожан за самовольную акцию по приведению города в порядок.

Дело в том, что незадолго до описываемых событий активный горожанин в социальной сети задал вопрос, а не собираются ли власти города, накануне прибытия первой партии туристов, привести, наконец, город в порядок? Потому, что стыдно горожанам за убогий вид столицы одного из красивейших, без преувеличения, регионов планеты. Горожанам стыдно за раздолбанные, утопающие в грязи дороги, за ущербные фасады, за стихийные свалки, за неухоженные газоны.

Вопрос в соцсети прочитали камчатские журналисты и озвучили его на пресс-конференции мэру Иваненко. Вопрос градоначальнику почему-то не понравился. И он ответил, что «не собирается накрашивать губы и посыпать голову пеплом перед гостями».

«Я не намерен накрашивать губы и посыпать голову пеплом перед туристами. Я не собираюсь говорить, что всё плохо. У нас не самый плохой город. Это не так. У нас типичные проблемы для городов с населением в 200 тыс. человек», — сказал Виталий Иваненко.

Что хотел сказать градоначальник своим выступлением — одному ему и ведомо. Однако горожан такое отношение к их любимому Петропавловску разозлило.

И люди бросили клич: выходим на субботник, покрасим деревья!

Субботник горожан прошёл под лозунгом:

«Мы не красим губы, мы красим деревья!».

На этот субботник и пришла с тремя детьми жительница Петропавловска-Камчатского Лилия Назаренко.

Накануне Лилия с детьми пошли в магазин, купили специальную краску для деревьев, кисти. Лилия объяснила детям, насколько важно содержать в чистоте свой дом и свой город. А потом настал день субботника. И выяснилось, что мэр Иваненко, судя по всему, затаил на горожан жгучую обиду.

«Пока мы красили, возле нас безотлучно стояли шесть человек — полицейские, какие-то люди в черном и чиновники мэрии. Я им сказала, что не смогу объяснить детям, почему нельзя красить деревья. И мы завершили начатое дело вместе с детьми. А сейчас я узнаю о штрафе. Причем, впервые узнала о нём из СМИ и социальных сетей. Ну, не смешно? Рядом с нами красил деревья известный в городе юрист. Его не оштрафовали. Абсурдность ситуации в том, что писающих на каждом углу мальчиков, мусорящее «быдло» никто не штрафует. А меня наказывают за то, что я покрасила деревья и за то, что у меня на груди был значок с раздражающим чиновников интернет-мемом про некрашенные губы», — рассказала Лилия Назаренко.

Чиновники мэрии Петропавловска-Камчатского, у которых, видимо, очень много свободного времени, которое они не знают, куда деть, вызвали многодетную маму Лилию Назаренко на специальную административную комиссию. Лилия послушно пришла, принесла сертификаты на специальную краску для окрашивания стволов деревьев. Но заседание комиссии не состоялось, его перенесли, а мама троих детей потеряла полдня.

Лилия Назаренко сообщила, что её семья переезжает в Краснодарский край: жить на Камчатке, где чиновники тратят огромное количество служебного времени, оплаченного налогоплательщиками, на недопущение субботников в загаженном городе, семья считает невозможным — уже хотя бы ради детей.

Штраф Лилия намерена оспорить.

В социальных сетях Камчатки люди продолжают активно обсуждать произошедшее.

«Да разрешили бы субботник, если бы Иваненко не усмотрел в нем вызов, из-за его высказывания о том, что он не намерен «накрашивать губы» перед туристами». Отомстил просто».

«Кошмар! Только на Камчатке могут за это наказать! Город в разрухе, а за жалкие попытки навести порядок людей еще и штрафуют!».

«Безобразие! Где я только не бывал, в любых городах страны такие порывы горожан только приветствуют, еще и краску мэрия даст, и кисти! А у нас и сами чиновники ни фига не делают, и другим не дают!», — пишут жители Петропавловска-Камчатского в социальных сетях.

Читайте также: Он не устал и не уходит: на Камчатке бьются за отзыв губернатора

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке не первый месяц кипят страсти. Люди не довольны работой властей и выражают им недоверие. Власти, в ответ, делают всё возможное, чтобы усидеть в креслах, но ничего для того, чтобы хоть как-то улучшить на Камчатке жизнь и найти общий язык с населением. Так, после нескольких митингов, на которых люди потребовали ухода губернатора Владимира Илюхина на пенсию, и даже собрали ему пенсионное ведро с мелочью, конфетами и парой сигарет, губернатор Илюхин вместе с краевой думой в четвертый раз ужесточил закон «Об отзыве губернатора». Теперь отозвать главу региона практически невозможно. Затем региональный парламент принял закон, повышающий пенсии депутатам, губернатору и высшим чинам региона — пенсии у них теперь будут более 100 тысяч рублей. Подобные действия властей только раздражают население. Раздражения добавляет и вопиющая несправедливость в ходе богатейшей за последние 110 лет путины — рыба тоннами гниет по всему полуострову, а на людей возбуждают уголовные дела за её вылов, при том, что с колоссальными объемами не справляются на флот, ни переработка.

Камчатцы недовольны здравоохранением в регионе — точнее, почти полным его отсутствием. Так, буквально на днях, в Вилючинске скончалась 42-летняя женщина, которой врачи скорой помощи дважды отказали в госпитализации. Депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский назвал состояние медицины на полуострове «ужасающим».

На Камчатке нарастает противостояние между КМНС, которые считают, что их превратили в изгоев на земле предков, и силовиками. 20 июля тяжелые катера Береговой охраны разгромили надувные лодки аборигенов, вышедшие на рыбалку в море. Люди чудом остались живы.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что на исполнение майских указов президента России ему «не хватает» 200 млрд рублей.

По мнению Михаила Пучковского, команде Илюхина денег давать нельзя. Поскольку они не пойдут впрок.

Читайте также: Губернатору Камчатки и его команде денег давать нельзя?