Пропавшего ямальского подростка нашли мёртвым в Томской области

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:06 — REGNUM В Томской области найдено тело 17-летнего юноши из ямальского города Ноябрьска. Молодого человека разыскивали родственники с 26 июня 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, юноша выехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении. С собой у него была крупная сумма — 45 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен маршрут его передвижения: сперва молодой человек приехал в Александровский район Томской области, где несколько дней прожил в гостинице, а затем выехал в сторону города Стрежневой.

Неопознанное тело было обнаружено 18 июля 2018 года в реке Ларь-Еган, в 1,5 километрах от деревни Ларино Александровского района Томской области. В ходе розыскных мероприятий установлена личность погибшего. Им оказался пропавший подросток из Ноябрьска.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели молодого человека. Следствие рассматривает версию убийства. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.