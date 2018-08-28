На севере Свердловской области три дня ищут подростка

Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В свердловском Краснотурьинске его окрестностях третьи сутки идут поиски 17-летнего подростка. Молодой человек пропал 25 августа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Подросток уехал 25 августа на велосипеде. Путь держал к своему сводному брату. Побыв немного у него, он поехал домой, но так и не доехал.

Велосипед его найден. На поиски подростка брошены силы полиции, МЧС и военные. Также участвуют волонтёры.