На севере Китая затонула лодка: из 12 человек пока удалось спасти четверых

Пекин, , 05:44 — REGNUM Восемь человек числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения, которое произошло в морских водах недалеко от города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Морской поисково-спасательный центр Хэбэй получил сообщение о случившемся в 6:47 по местному времени 26 августа. Тогда было известно, что судно с 12 людьми на борту пошло ко дну, в результате чего люди оказались за бортом. Четырех удалось найти по горячим следам, однако, еще восемь все еще числятся пропавшими без вести. Для поиска пропавших направлены вертолеты, корабли и водолазы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа текущего года лодка с 14 рыбаками пошла ко дну у берегов провинции Чжэцзян на востоке Китая. Тогда удалось по горячим следам спасти троих.

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