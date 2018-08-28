Неизвестные напали на военный эшелон в Забайкалье

Чита, , 05:17 — REGNUM Группа неизвестных предприняла попытку напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сообщается, что инцидент произошел на станции Петровский Завод. При нападении часовой не растерялся и открыл огонь по злоумышленникам. В результате один из нападавших был застрелен, остальным удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в центре Москвы в переулке Сивцев Вражек неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате перестрелки один из полицейских был ранен, злоумышленник был обезврежен ответным огнем и задержан. 24 августа злоумышленник от ранений скончался в одной из клиник Москвы.