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Неизвестные напали на военный эшелон в Забайкалье

Происшествия

Один злоумышленник был застрелен, остальным нападавшим удалось скрыться

Чита, 28 августа 2018, 05:17 — REGNUM  Группа неизвестных предприняла попытку напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сообщается, что инцидент произошел на станции Петровский Завод. При нападении часовой не растерялся и открыл огонь по злоумышленникам. В результате один из нападавших был застрелен, остальным удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в центре Москвы в переулке Сивцев Вражек неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате перестрелки один из полицейских был ранен, злоумышленник был обезврежен ответным огнем и задержан. 24 августа злоумышленник от ранений скончался в одной из клиник Москвы.

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