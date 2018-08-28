Один погибший и трое раненых: вооружённый конфликт с военными в Забайкалье

Чита, , 05:37 — REGNUM Конфликт местных жителей с военными в кафе на станции Петровский Завод Забайкальского края закончился стрельбой. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на мэра города Александра Таранова, всё произошло в ночь на 28 августа, когда на станцию прибыл военный эшелон и выбежавшие из него солдаты зашли в кафе возле вокзала, где в тот момент находилась группа местных жителей, отмечавших день рождения.

«В результате ссоры двое солдат получили ножевые ранения. Но когда пострадавшие заскочили в вагон-госпиталь, то местные последовали за ними. Тут вмешался часовой. На предупредительный выстрел вверх мужчины не среагировали, тогда военный открыл огонь на поражение: одного ранил, второго убил», — пояснил Александр Таранов.

Известно, что после случившегося эшелон с военными поехал дальше. Позднее пресс-служба Восточного военного округа известила, что стрелявший действовал согласно Уставу гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, поскольку группа неизвестных лиц нарушила границу поста:

«В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», — цитирует официальное сообщение военных «Заб.ру»