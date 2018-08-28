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Лондонская полиция задержала 373 человека на карнавале в Ноттинг-Хилле

Происшествия

Изъято 36 образцов оружия

Лондон, 28 августа 2018, 03:19 — REGNUM  Во время празднования карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне полиция задержала 373 человека за различные правонарушения, сообщает портал лондонской полиции.

«За выходные было изъято 36 образцов оружия, а также арестовано 373 человека. Мы ожидаем, что это количество увеличится», — заявил сотрудник полиции.

Отмечается, что безопасность на мероприятии обеспечивали около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов. Такое большое количество полицейских было вызвано на мероприятие из-за участившихся сообщений о насилии на карнавале.

Напомним, карнавал в Ноттинг-Хилле ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками карнавала являются выходцы из Карибского региона, которые начали массово селиться в Лондоне с 1960-х годов.

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