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Стрелок из Флориды страдал психическими расстройствами

Происшествия

Кац в подростковом возрасте дважды попадал в психиатрические учреждения

Джексонвилль, США, 28 августа 2018, 02:48 — REGNUM  Подозреваемый в стрельбе на киберспортивном турнире в американском штате Флорида Дэвид Кац ранее попадал в психиатрические лечебницы с расстройствами психики, сообщает Associated Press.

По словам его разведенных родителей, Кац в подростковом возрасте дважды попадал в психиатрические учреждения, где ему назначали лечение из антипсихотических препаратов и антидепрессантов. При этом, по данным полиции, Кац приобрел оружие в магазине Балтимора совершенно законно.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа один из участников проходившего в Джексонвилле турнира по виртуальному футболу достал оружие и открыл огонь по людям. На месте преступления правоохранители обнаружили тела троих погибших, включая самого стрелка. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

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