Конверт с сахарной пудрой заставил французских депутатов эвакуироваться

Париж, , 02:12 — REGNUM В здании Национального собрания Франции прошла экстренная эвакуация депутатов и работников ведомства из-за обнаружения подозрительного порошка, сообщает агентство France-Press.

По данным агентства, в Национальное собрание пришло письмо с подозрительным белым порошком, которое было адресовано депутату от партии «Союз демократов и независимых» Мейеру Хабибу. Письмо вскрыл помощник Хабиба и сообщил о подозрительной находке в службу безопаности.

После прибытия экспертов экстренных служб по химическим веществам, выяснилось, что подозрительный порошок является сахарной пудрой. Сам депутат заявил, что в его адрес неоднократно поступали угрозы, однако посылка с порошком ему попалась впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольства США и Израиля в Германии получили по почте конверты с подозрительным порошком. По данным берлинской полиции, израильское посольство получило подозрительный конверт 24 июля, а американское — 26 июля. Полиция пока не может сказать, связаны ли эти инциденты между собой.

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