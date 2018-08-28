На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества

Армянск, Крым, , 01:19 — REGNUM На севере Крыма в городе Армянске произошел выброс неизвестного вещества, сообщил журналистам зампредседателя совета министров республики Игорь Михайличенко.

По словам Михайличенко, инцидент с выбросом произошел в ночь на 24 августа. В результате на крышах домов, металлических предметах и листьях деревьев появился желтоватый маслянистый налет.

Он также отметил, что в городе работает группа экспертов министерства экологии республики, специалисты Роспотребнадзора и работники прокуратуры. Природа происхождения вещества пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Армянска Василий Тележенко заявил, что экстренные службы Крыма уже проводят проверку неизвестных выбросов в городе, где располагается крупнейшее химическое предприятие Крыма — ООО «Титановые инвестиции». Он подтвердил, что пока нет официальных результатов исследования проб выбросов.

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