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Взрыв у статуи Свободы в Нью-Йорке. Более трех тысяч человек эвакуированы

Происшествия

Из-за ошибки строителей взорвались баллоны с пропаном

Нью-Йорк, США, 27 августа 2018, 23:59 — REGNUM  Свыше трех тысяч человек были эвакуированы с острова Свободы в Нью-Йорке после взрыва, прогремевшего недалеко от знаменитой статуи, сообщает 27 августа телеканал ABC.

По информации телеканала, взрыв произошел из-за неосторожности строителей. Взорвались три баллона с пропаном, после чего произошел пожар.

Пострадал один человек, получивший ожог.

Пожар уже потушен, остров и статую Свободы открыли для туристов.

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