Взрыв у статуи Свободы в Нью-Йорке. Более трех тысяч человек эвакуированы

Нью-Йорк, США, 27 августа 2018, 23:59 — REGNUM Свыше трех тысяч человек были эвакуированы с острова Свободы в Нью-Йорке после взрыва, прогремевшего недалеко от знаменитой статуи, сообщает 27 августа телеканал ABC.
По информации телеканала, взрыв произошел из-за неосторожности строителей. Взорвались три баллона с пропаном, после чего произошел пожар.
Пострадал один человек, получивший ожог.
Пожар уже потушен, остров и статую Свободы открыли для туристов.
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