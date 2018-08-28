ВСУ обстреляли осколочными гранатами село в ДНР

Соледар, ДНР, , 00:04 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили около тридцати гранат из АГС по селу Васильевка, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Помимо гранат оккупанты применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Обстрел начался в 21:25 мск со стороны населённого пункта Новосёловка.

Напомним, ранее украинские войска обстреляли поселок Ленинское из запрещённых 120-мм минометов.

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