Драка в Киеве: Мужчине порезали сонную артерию

Киев, 28 августа 2018, 00:00 — REGNUM В кафе, расположенном на улице Коминтерна, ныне улица Петлюры, произошла драка, в результате которой один человек получил колото-резаное ранение шеи, сообщило 27 августа издание «Обозреватель».
Мужчина подшутил над своим знакомым, после чего получил удар в лицо. В ответ он ударил обидчика ножом в шею и убежал. К счастью, посетительница кафе сориентировалась и успела зажать рану на шее мужчины, благодаря чему он остался жив. Врачи киевской городской больницы №17 констатировали у него ранения внутренней яремной вены и наружной сонной артерии.
Полиция задержала злоумышленника.
Напомним 10 августа в кафе, на той же улице, произошла массовая драка со стрельбой.
Читайте также: В Киеве у вокзала произошла массовая драка со стрельбой
Улица Коминтерна начинается возле бульвара имени Шевченко, который ведет в центр города, а заканчивается в «злачном месте» — у киевского железнодорожного вокзала и автостанции.