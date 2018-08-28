Драка в Киеве: Мужчине порезали сонную артерию

Киев, , 00:00 — REGNUM В кафе, расположенном на улице Коминтерна, ныне улица Петлюры, произошла драка, в результате которой один человек получил колото-резаное ранение шеи, сообщило 27 августа издание «Обозреватель».

Мужчина подшутил над своим знакомым, после чего получил удар в лицо. В ответ он ударил обидчика ножом в шею и убежал. К счастью, посетительница кафе сориентировалась и успела зажать рану на шее мужчины, благодаря чему он остался жив. Врачи киевской городской больницы №17 констатировали у него ранения внутренней яремной вены и наружной сонной артерии.

Полиция задержала злоумышленника.

Напомним 10 августа в кафе, на той же улице, произошла массовая драка со стрельбой.

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Улица Коминтерна начинается возле бульвара имени Шевченко, который ведет в центр города, а заканчивается в «злачном месте» — у киевского железнодорожного вокзала и автостанции.