Уголовное дело в отношении ростовского застройщика дошло до суда

Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону до суда дошло очередное уголовное дело в отношении одного из застройщиков. Как уточнили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 27 августа, обвиняемый лишил дольщиков прав на получение принадлежащих им квартир.

68 человек инвестировали свои сбережения на строительство 17-этажного жилого дома. «Заморозив» объект, злоумышленник оформил на себя и своих родственников право собственности на 15 квартир, при этом деньги за их приобретение на счёт строительной организации внесены не были. Ещё 13 квартиры были оформлены на компаньона.

Кроме того, застройщик передал две солидные иномарки, состоявшие на балансе организации, в собственность своего сына и дочери компаньона.

Мужине грозит до 10 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

ИА REGNUM напоминает, что ранее два ростовских застройщика многоквартирных домов пойдут под суд за самовольное возведение объектов в Ленинском районе города-миллионника. Предприниматели привлекли для строительства денежные средства дольщиков в размере более 55 млн рублей. При этом разрешительной документации на строительство у них не было.

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