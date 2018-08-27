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Сайт Центробанка Испании подвергся хакерской атаке

Происшествия

По факту произошедшего проводится расследование

Сайт Центробанка Испании подвергся хакерской атаке
Иллюстрация: Government.ru
Кибербезопастность

Мадрид, 27 августа 2018, 23:18 — REGNUM  Сайт Банка Испании оказался недоступен для пользователей из-за хакерской атаки, передаёт 27 августа газета ABC.

Как сообщается, проблемы с доступом к сайту начали возникать ещё накануне. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

По предварительным данным, цель хакерской атаки заключалась в том, чтобы вывести сайт из строя. Ущерба базам данных банка не нанесено, утечки какой-либо информации также не зафиксировано.

По факту произошедшего ведётся расследование. Правоохранителям пока не удалось установить, откуда именно исходила кибератака.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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