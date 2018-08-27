Сайт Центробанка Испании подвергся хакерской атаке

Мадрид, , 23:18 — REGNUM Сайт Банка Испании оказался недоступен для пользователей из-за хакерской атаки, передаёт 27 августа газета ABC.

Как сообщается, проблемы с доступом к сайту начали возникать ещё накануне. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

По предварительным данным, цель хакерской атаки заключалась в том, чтобы вывести сайт из строя. Ущерба базам данных банка не нанесено, утечки какой-либо информации также не зафиксировано.

По факту произошедшего ведётся расследование. Правоохранителям пока не удалось установить, откуда именно исходила кибератака.