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В Нью-Йорке тысячи человек эвакуировали из-за пожара возле статуи Свободы

Происшествия

Рядом с одной из главных достопримечательностей Нью-Йорке воспламенились баллоны с газом

В Нью-Йорке тысячи человек эвакуировали из-за пожара возле статуи Свободы
StatueLibrtyNPS
Статуя Свободы (фрагмент)

Нью-Йорк, США, 27 августа 2018, 22:51 — REGNUM  В Нью-Йорке около 3,5 тысячи человек были эвакуированы из-за воспламенения баллонов с пропаном на острове Либерти, где расположена статуя Свободы, передаёт 27 августа телеканал ABC News.

В службе пожарной охраны Нью-Йорка назвали предварительной причиной возгорания ошибку строителей. Сообщается, что один из рабочих в результате инцидента получил ожог.

Отмечено, что инцидент представлял серьёзную опасность, так как в случае взрыва баллоны могло разорвать на множество металлических осколков.

Пожар было благополучно потушен, и в настоящее время остров Либерти и статуя Свободы вновь открыты для посетителей. По факту произошедшего проводится расследование.

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Происшествия в США
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