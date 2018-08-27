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Полиция Украины разыскивает главного «титушку»

Происшествия

Родоначальника мема подозревают в разбое

Киев, 27 августа 2018, 21:42 — REGNUM  Вадим Титушко объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений, заявил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин 27 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Человек, чья фамилия стала общим названием и символизирует предателей и провокаторов, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевщины», — сообщил Аброськин.

Он отметил, что Титушко — странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили.

Напомним, термин «титушки» возник весной 2013 года, когда белоцерковский спортсмен Вадим Титушко напал на журналистов во время потасовки в Киеве. Во время Майдана «титушками» пропаганда называла любых организованных противников путча.

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Организованная преступность
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