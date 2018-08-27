В Татарии после столкновения загорелись три фуры, один человек погиб

Казань, 27 августа 2018, 21:16 — REGNUM В Татарии три грузовых автомобиля после столкновения загорелись. В результате аварии один человек погиб, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.
ДТП произошло на 819-м км трассы М-7 Москва — Уфа возле населенного пункта Чебакса под Казанью.
«В результате ДТП произошло возгорание большегрузов. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек», — отметили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установлении всех обстоятельств произошедшего.
По данным регионального управления МЧС, работы по ликвидации возгорания проводили пожарно-спасательной части (ПСЧ)-71 Казанского и ПСЧ-113 Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительной версии спасателей, сломавшаяся фура стояла на обочине трассы. Вторая фура пыталась взять грузовик на жесткую сцепку, в этот момент в них врезалась третья фура.
«Мужчина, который выполнял жесткую сцепку, к сожалению, погиб», — сообщает МЧС Татарии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле на территории Саратовской области загорелся большегруз из Татарии.
В прицепе находились рулоны пищевой пленки. Водитель заметил, как огонь с загоревшихся задних тормозных колодок перекинулся на груз, и успел отсоединить прицеп. Груз сгорел полностью, но в результате никто не пострадал.