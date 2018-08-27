Экс-депутата нижегородской гордумы включат в реестр «утративших доверие»

Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM Прокуратура требует внести бывшего депутата гордумы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Соответствующее представление внесено председателю городского парламента Дмитрию Барыкину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» при освобождении лица от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного преступления уволенный включается в соответствующий реестр сроком на пять лет. Однако, сведения об увольнении Сорокина были направлены в правительство Нижегородской области на три месяца позднее установленного законодательством срока.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2018 года прокуратура Нижегородской области распространила сообщение, что в своей декларации депутат не указал договор займа на 9 млн рублей, тем самым занизив свой годовой доход на эту сумму. В декларации было указано лишь 800 тыс. рублей. «Забывчивость» Сорокина послужила основанием для представления надзорного органа.

В апреле гордума, получившая представление прокуратуры, досрочно лишила Олега Сорокина депутатских полномочий.

При этом в феврале текущего года теперь уже бывший депутат был лишен на 1 год и семь месяцев права на управление транспортными средствами за пьяную езду на квадроцикле.

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