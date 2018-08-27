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Рядом с жилым домом c Москвы обнаружен снаряд времён войны

Происшествия

К месту направлена группа взрывотехников

Рядом с жилым домом c Москвы обнаружен снаряд времён войны
Иллюстрация: Mil.ru
Снаряд времен Великой Отечественной войны

Москва, 27 августа 2018, 19:24 — REGNUM  Рядом с жилым домом в московском районе Хорошево-Мнёвники найден снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, опасная находка была обнаружена в 40 метрах от дома №23 по улице Мневники.

По данному факту проводится проверка. К месту обнаружения снаряда направлена группа специалистов-взрывотехников.

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