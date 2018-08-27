В Таджикистане ищут убийц из Афганистана

Душанбе, , 19:15 — REGNUM Таджикские силовики проводят спецоперацию по поимке неизвестных боевиков, прибывших с территории Афганистана. Глава пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев сообщил, что правоохранительные органы ведут розыск отряда из 10−12 боевиков, расстрелявших двух таджикских лесников и ранивших еще одного. По словам Улугходжаева, инцидент произошел в Фархорском районе, где боевики обстреляли машину сотрудников лесхоза из автоматов и РПГ.

Афганские СМИ сообщили, что на границе Таджикистана и Афганистана произошли бои между таджикскими пограничниками и террористами афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их данным, в результате столкновений погибли двое таджикских военнослужащих и восемь террористов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганский чиновник в провинции Тахар заявил, что после боев у границы самолеты ВВС Таджикистана или ВКС РФ нанесли удар по позициям боевиков, с которых они проникли на территорию Таджикистана.

Министерство обороны РФ опровергло участие в бомбардировке афганской провинции Тахар. Таджикские власти также опровергли нанесение авиаударов на территории Афганистана. Таджикистан не располагает боевыми самолетами, однако имеет на вооружение ударные вертолеты Ми-24.

На данный момент ни «Талибан», ни какая-либо другая группировка не взяла ответственность за нападение, уточняет телеграм-канал «Directorate4».