Боевики ВСУ сильно обстреляли поселок Ленинское

Соледар, ДНР, , 19:15 — REGNUM Поселок Ленинское в ДНР подвергся сильному обстрелу ВСУ со стороны оккупированного Украиной поселка Водяное, сообщили 27 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В 17:00 мск по населенному пункту были выпущены пятнадцать мин из 120-мм миномета, запрещенного на линии соприкосновения, согласно Минским договоренностям. Кроме того, боевики ВСУ применили крупнокалиберные пулемёты. Зафиксирована работа снайпера.

За полчаса до происшествия украинские военные выпустили три 120-мм мины по поселку Саханка.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли территорию ДНР один раз. Пострадала окраина Горловки.

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