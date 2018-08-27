В Калуге продавщица съела продуктов на 767 тыс. рублей и 6 лет заключения

Калуга, , 18:49 — REGNUM В Калуге продавец-кассир сетевого магазина подозревается в незаконном присвоении товара на сумму более 700 тыс. рублей. Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, в ходе внеплановой инвентаризации магазина должностным лицом торгового предприятия был выявлен факт недостачи товара на общую сумму 767 тыс. рублей, что послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

В ходе полицейской проверки в поле зрения попала 19-летняя продавец-кассир. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев девушка, используя свое служебное положение, присваивала приглянувшиеся ей продукты питания, не внося за них оплату в кассу.

По данному факту следственным отделом города Калуги возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ограбление магазина «Пятерочка» в Красносельском районе Санкт-Петербурга оказалось раскрыто благодаря невнимательности самого грабителя. На улице Пионерстроя днем 26 августа 2018 года мужчина, угрожая ножом, набрал товаров, отказался платить и скрылся. Директор магазина обратилась в полицию. При осмотре места происшествия нашли карту одного из банков. Кредитка принадлежит 28-летнему ранее судимому петербуржцу.

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