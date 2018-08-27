На Ставрополье горят склады

Георгиевск, Ставропольский край, , 18:36 — REGNUM Крупный пожар в городе Георгиевске Ставропольского края произошел 27 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на улице Мельничной, 1, где расположены складские помещения, поступило к спасателям в 15:51. Выяснилось, что горят помещения двух складов. Предприятие находится на окраине города, угрозы перехода на соседние здания и жилые кварталы нет.

Пожару присвоен ранг №2. К 16:30 пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировали на площади 2,6 тыс. кв.м.

Известно, что помещения находятся в частной собственности. По данным СМИ, на складах находится зерно.