Понедельник, 27 Августа 2018 года
19:41:44 МСК

На Ставрополье горят склады

Происшествия

Площадь пожара составила не менее 2,6 тыс. кв.м

Георгиевск, Ставропольский край, 27 августа 2018, 18:36 — REGNUM  Крупный пожар в городе Георгиевске Ставропольского края произошел 27 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на улице Мельничной, 1, где расположены складские помещения, поступило к спасателям в 15:51. Выяснилось, что горят помещения двух складов. Предприятие находится на окраине города, угрозы перехода на соседние здания и жилые кварталы нет.

Пожару присвоен ранг №2. К 16:30 пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировали на площади 2,6 тыс. кв.м.

Известно, что помещения находятся в частной собственности. По данным СМИ, на складах находится зерно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить