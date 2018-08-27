Чиновники управления капстроительства Мордовии устроили аферу на 6,5 млн

Саранск, , 18:29 — REGNUM Суд в Мордовии вынес приговор чиновникам ГКУ «Управление капитального строительства Мордовии» по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Всем участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно, лишь замначальника управления заплатил штраф в размере 400 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Как установлено в ходе следствия и суда, должностные лица управления договорились со знакомым представителем коммерческой организации о поставке двух машин для заливки и уборки льда. Денежные средства, выделенные на эти цели, были похищены. В результате ущерб министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики составил 6,5 млн рублей.

Отмечается, что ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.

Представителю коммерческой организации также назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

ИА REGNUM напоминает, правоохранительные органы Мордовии ранее обратились к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать о коррупционных проявлениях, с которыми они сталкиваются.

Причем отмечается, что лицо, давшее взятку, может быть освобождено от ответственности в ряде случаев: если гражданин активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, если был установлен факт вымогательства, а также если гражданин добровольно сообщил о совершенном преступлении правоохранителям, имеющим право возбудить уголовное дело.