Тверская область: состояние детей, отравившихся лекарствами, стабильное

Ржев, Тверская область, , 18:14 — REGNUM Состояние детей, отравившихся найденными лекарствами, стабильное, угрозы их здоровью нет. Об этом 27 августа сообщила администрация города Ржева Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 августа, двое детей получили отравления медицинскими препаратами, найденными в одном из заброшенных зданий бывшего госпиталя в Ржеве. СКР проводит проверку, в частности, устанавливает собственника здания.

Сами дети были госпитализированы в местную центральную районную больницу. Как сообщили в администрации Ржева, им оказана медицинская помощь. На данный момент их состояние стабильное, здоровью ничего не угрожает. Пациенты остаются в детском отделении ЦРБ под наблюдением врачей.

Пробы препарата, который, предположительно, употребили дети, взяты на анализ.

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