Преступная группа в Чувашии воровала для заключённых товары из магазинов

Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет ещё одна преступная группа. Следствие считает, что в её состав входили 11 человек, они крали товары из сельских магазинов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Обвинение в кражах и покушении на кражу предъявлено 11 чебоксарцам, которым от 16 до 24 лет. Следствие полагает, что преступную группу создал 21-летний парень, куда вовлёк своих знакомых. Согласно материалам дела, они крали товары из сельских магазинов как для личного обогащения, так и передачи похищенного лицам, находящимся в следственных изоляторах или отбывающим наказание в местах лишения свободы. Еще шестеро обвиняемых привлекались для совершения единичных преступлений и в состав ОПГ не входили.

«Всего за период с 8 сентября по 12 октября 2017 года было совершено шесть краж из сельских магазинов на территории Чебоксарского, Мариинско-Посадского, Красноармейского и Моргаушского районов, откуда были похищены товарно-материальные ценности и денежные средства на 500 тыс. рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Материалы дела составили 25 томов, потерпевшими признаны 11 человек. Поскольку ряд обвиняемых имели непогашенные судимости, органы внутренних дел проинформированы о необходимости принятия должных мер по профилактике рецидивной преступности. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2018 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной группы, обвиняемой в серии наркопреступлений. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Фигурантами уголовного дела стал 21 человек, которые действовали в составе преступного сообществ. Верховный суд Чувашии оставил в силе вынесенное ранее решение о назначении злоумышленникам от 9 до 12 лет лишения свободы.

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