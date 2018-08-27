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В Германии 13 человек пострадали от распыления газа

Происшествия

Неизвестный атаковал перцовым газом офис ведомства по делам несовершеннолетних

Бад-Хомбург, Германия, 27 августа 2018, 17:36 — REGNUM  В немецком городе Бад-Хомбург 13 человек пострадали от газа, который распылил неизвестный человек в офисе ведомства по делам несовершеннолетних, сообщает 27 августа издание Bild.

Инцидент произошел в федеральной земле Гессен. Распыливший газ человек скрылся, его разыскивает полиция.

Наиболее пострадавшего сотрудника ведомства до сих пор не могут опросить из-за состояния его здоровья. По предварительным данным, именно он был объектом нападения.

Причины нападения пока не выяснены.

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