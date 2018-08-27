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Главе МИД Австрии Карин Кнайсль стало плохо на Европейском форуме

Происшествия

Недавно Кнайсль вышла замуж, и гостем на её свадьбе был Владимир Путин

Главе МИД Австрии Карин Кнайсль стало плохо на Европейском форуме
Bundesministerium für Europa
Карин Кнайсль

Вена, 27 августа 2018, 17:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала себя плохо во время Европейского форума, который проходил в городе Альпбах. Об этом сегодня, 27 августа, пишет Die Kronen Zeitung со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, глава австрийского МИД ненадолго потеряла сознание. Ей была оказана медицинская помощь, после чего Кнайсль отдохнула в своем гостиничном номере.

Напомним, совсем недавно Кнайсль вышла замуж, и на её свадьбе среди приглашенных был президент России Владимир Путин. Эта свадьба наделала много шума в евросоюзных СМИ.

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Политическая жизнь Австрии
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