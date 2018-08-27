Семь человек травмированы в столкновении двух автобусов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурга 27 августа в 15:00 столкнулись два автобуса. Пострадали семь пассажиров обоих транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на проспекте Стачек у дома 107. В аварию попали автобусы «МАЗ» и «ПАЗ». Как отмечают в дорожной полиции, водитель автобуса «МАЗ» совершил наезд на стоящий «ПАЗ».

В более крупном «МАЗе» получили легкие травмы двое пассажиров, а в маршрутном «Пазике» — пятеро пассажиров, в том числе один несовершеннолетний в возрасте 17 лет. Юноша госпитализирован в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, отметили в УГИБДД.

По данным городского управления МЧС, в ДТП участвовали автобус маршрута №108 и маршрутка №401.

«Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации», — добавили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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Как сообщалось ранее, микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с трассы в кювет в Тосненском районе Ленинградской области рано утром 27 августа. В результате случившегося пострадали семь человек.