Понедельник, 27 Августа 2018 года
18:06:47 МСК

В Калининградской области новая вспышка АЧС

Происшествия

Факт новых двух очагов подтвердило региональное правительство

В Калининградской области новая вспышка АЧС
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Свиньи

Калининград, 27 августа 2018, 16:50 — REGNUM  В Гусевском и Палесском районах Калининградской области зафиксированы два новых очага африканской чумы свиней, объявило сегодня, 27 августа, правительство Калининградской области. Согласно заявлению, вирус обнаружен в посёлке Маяковское под Гусевым и в Ивановке у Полесска.

В обоих районах введён карантин, введены дезбарьеры, все свиньи, попавшие в зону риска, будут уничтожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые вирус АЧС в Калининградской области был зафиксирован в конце 2017 года, однако стал быстро распространяться по всему региону. Вирус проник в российский анклав из Литвы или Польши, которые борются с эпидемией АЧС с 2013—2014 годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Калининградская область начинает задыхаться от африканской чумы свиней

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить