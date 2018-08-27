«Зачем вы делаете мне нервы»: скандал Сергея Зверева в аэропорту Иркутска

Иркутск, , 16:38 — REGNUM Иркутские СМИ обсуждают инцидент, произошедший со стилистом и «королём гламура» Сергеем Зверевым в аэропорту Иркутска. О том, что сотрудники пункта досмотра вели себя со звездой неподобающим образом, общественность в социальных сетях известил сам герой происшествия.

По данным редакции «КП-Иркутск», в распоряжении которой оказалась видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной в аэропорту, стилиста вывело из себя то обстоятельство, что он не смог с первого раза пройти проверку на металлодетекторе (забыл снять ремень с огромной гламурной бляхой, и украшения на запястье). Не выдержав такого, звезда бросается в словесную атаку и заявляет сотруднику службы безопасности: «Зачем вы делаете мне нервы, вы что, не видите, кто перед вами стоит?», а затем добавляет ещё несколько слов ненормативной лексики.

Но в социальных сетях Сергей Зверев написал о произошедшем совсем по-другому:

«Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металлические аксессуары, и потребовали действовать указаниям работников аэропорта. Сотрудники пункта досмотра позволили себе оскорбить меня, и не только меня, но и моих сопровождающих людей. Работники аэропорта устроили скандал из-за того, что на фейсконтроле у меня запиликал крестик на шее и молния на брюках, на что охрана отреагировала негативно, и просто-напросто начали унижать меня и всячески препятствовать посадке на рейс».

Между тем в пресс-службе иркутского аэропорта произошедшее прокомментировали следующим образом:

«Известный это стилист Сергей Зверев или нет — без разницы, досмотр должны проходить все. Наши сотрудники делали всё по инструкции. Если срабатывает сигнал рамки, то нужно с себя снять все украшения, предметы, содержащие металл. А Зверев взял и оскорбил наших сотрудников, среди которых были женщины».

ИА «Чита.ру» напоминает, что Сергей Зверев является уроженцем посёлка Култук Слюдянского района Иркутской области. Он приезжал в гости к родственникам, посетил детский сад, в который ходил в детстве, а ещё опубликовал в соцсетях серию роликов о Байкале.